شاهد.. الفيديو سبب الهجوم على كارلا حداد وجورج قرداحي!





تعرضت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، لهجوم شديد بعد قيامها و ضيفها جورج قرداحي، بدهس حبات العنب بأقدامهما على الهواء، خلال إحدى فقرات البرنامج.





وظهرت كارلا خلال الفيديو المتداو من برنامجها "Fi male"، المذاع على فضائية "إل بي سي" اللبنانية ، وهي تقف على العنب بذريعة عمل العصير على الطريقة القديمة، أثناء رقصها على أنغام إحدى أغاني الفنانة كارول سماحة.





غضب الجمهور

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغضب متابعي البرنامج من جورج قرداحي خاصة أنه لم يخلع حذاءه.



