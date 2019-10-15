شاهد.. الفيديو سبب الهجوم على كارلا حداد وجورج قرداحي!
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:15 ص
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تعرضت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، لهجوم شديد بعد قيامها وضيفها جورج قرداحي، بدهس حبات العنب بأقدامهما على الهواء، خلال إحدى فقرات البرنامج.
وظهرت كارلا خلال الفيديو المتداو من برنامجها "Fi male"، المذاع على فضائية "إل بي سي" اللبنانية، وهي تقف على العنب بذريعة عمل العصير على الطريقة القديمة، أثناء رقصها على أنغام إحدى أغاني الفنانة كارول سماحة.
غضب الجمهور
وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغضب متابعي البرنامج من جورج قرداحي خاصة أنه لم يخلع حذاءه.
انتقاد قرداحي
وأكد كثيرون على ضرورة عدم التعامل بهذا الشكل مع الغذاء، بينما استغرب كثيرون من مشاركة الإعلامي جورج قرداحي في تلك الفقرة، رغم تاريخه الطويل في تقديم البرامج الهادفة.
تصريحات قرداحي
وكشف جورج قرداحي، عن حياته ما قبل الشهرة وما بعدها، وعلاقته تجاه المرأة وكذلك المطبخ كما خضع للعديد من التحديات في خلال الحلقة.
كارلا حداد تعدود لـ LBCI
يذكر أن مقدمة البرامج كارلا حداد عادت إلى شاشة LBCI منذ أشهر، قدمت برنامجاً جديداً بعنوان Fi Male استضافت فيه مجموعة من النجوم والوجوه المعروفة، ولكن على الرغم من ضيق الوقت حينها ومحاربتها، إلا أنها استطاعت أن تنتزع الصدارة في كل حلقة ليلة الأحد.
عادت "حداد" بموسم جديد من Fi Maleولكن مع تغييرات كثيرة، أولها نقل عرضه من ليلة الأحد الى ليلة الجمعة، حيث تنطلق أولى حلقات البرنامج الجمعة الساعة 9.30 مساءً.
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