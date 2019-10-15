محامي بوسي يكشف قصة 50 قضية شيكات بدون رصيد مرفوعة ضد موكلته (فيديو)







وتابع "الجنزوري"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه الشيكات كانت صادرة من دفتر شيكات واحد فقط.



وأضاف محامي الفنانة بوسي، أن المحكمة قامت بضم 14 قضية مع بعضها البعض، وقضت فيها بعقوبة 50 ألف جنيها عندما رآت أن المسألة تكاد تكون غير معقولة من ناحية إصدار كل هذه الشيكات بهذه الأرقام، حيث لا يوجد شخص لا يمتلك من الدنيا شيء ويكتب على نفسه شيك بـ22 مليون وأخر بـ25 مليون.



ولفت إلى أنه ضد طرح تفاصيل الحياة الخاصة للفنانين على وسائل الإعلام ولكن هذه هي طبائع المصريين الذين يحبون معرفة التفاصيل ودقائق الأمور والأمور الشخصية والأسرار.



وأوضح أن ما سمعوا به على صفحات الجرائد من صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر، لم يتم إخطارهم به، ولكن قد يكون هناك وضع على قوائم الترقب لدى الوصول وهذا أمر يأخذه النائب العام عندما لا يتم إصدار قرار نهائي من المحكمة في قضية ما.



وأكد أن زوجها السابق يريد التنكيل بها بعد الانفصال عنه من خلال شيكات كانت موجودة معه، لافتا إلى أن مجموع قيمة الشيكات 88 مليون جنيها، معقبا: "هي بوسي خدت إية ولا تمتلك إية عشان تدي شيكات بـ88 مليون جنيها؟؟"





قال أحمد الجنزوري، محامي الفنانة بوسي، إن هناك 50 قضية شيك بدون رصيد مرفوعة ضد موكلته من قبل شخص واحد، أو بالأحرى هو وأخوته وأشقائه، لأن الموضوع به نوع من المكايدة العائلية لأن هذا الشخص كان زوجها.