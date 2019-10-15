محامي بوسي يكشف قصة 50 قضية شيكات بدون رصيد مرفوعة ضد موكلته (فيديو)
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال أحمد الجنزوري، محامي الفنانة بوسي، إن هناك 50 قضية شيك بدون رصيد مرفوعة ضد موكلته من قبل شخص واحد، أو بالأحرى هو وأخوته وأشقائه، لأن الموضوع به نوع من المكايدة العائلية لأن هذا الشخص كان زوجها.
وتابع "الجنزوري"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه الشيكات كانت صادرة من دفتر شيكات واحد فقط.
وأضاف محامي الفنانة بوسي، أن المحكمة قامت بضم 14 قضية مع بعضها البعض، وقضت فيها بعقوبة 50 ألف جنيها عندما رآت أن المسألة تكاد تكون غير معقولة من ناحية إصدار كل هذه الشيكات بهذه الأرقام، حيث لا يوجد شخص لا يمتلك من الدنيا شيء ويكتب على نفسه شيك بـ22 مليون وأخر بـ25 مليون.
ولفت إلى أنه ضد طرح تفاصيل الحياة الخاصة للفنانين على وسائل الإعلام ولكن هذه هي طبائع المصريين الذين يحبون معرفة التفاصيل ودقائق الأمور والأمور الشخصية والأسرار.
وأوضح أن ما سمعوا به على صفحات الجرائد من صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر، لم يتم إخطارهم به، ولكن قد يكون هناك وضع على قوائم الترقب لدى الوصول وهذا أمر يأخذه النائب العام عندما لا يتم إصدار قرار نهائي من المحكمة في قضية ما.
وأكد أن زوجها السابق يريد التنكيل بها بعد الانفصال عنه من خلال شيكات كانت موجودة معه، لافتا إلى أن مجموع قيمة الشيكات 88 مليون جنيها، معقبا: "هي بوسي خدت إية ولا تمتلك إية عشان تدي شيكات بـ88 مليون جنيها؟؟"
Advertisements
- عاجل.. حبس المطربة بوسي 9 سنوات
- 25 يوليو.. استئناف المطربة بوسي على حبسها 6 أشهر
- من الوقف لـ"الحبس 9 سنوات".. 6 أزمات طاردت الفنانة "بوسي"
- عاجل.. حرس محكمة شمال القاهرة يتحفظ على بوسي في قضية الشيكات
- عاجل.. بوسي تتغيب عن جلسة النطق بالحكم في قضية الشيكات بدون رصيد
- تفاصيل حبس المطربة بوسي 3 سنوات بسبب هذه التهمة!
- عاجل.. محامي بوسي يُفجر مفاجأة بخصوص القبض عليها
- ماذا قالت هند رضا لـ بوسي في عيد ميلادها؟
- القبض على المطربة بوسي الأكثر بحثًا على جوجل.. التفاصيل كاملة (صور)
- بوسي تظهر في لندن بعد شائعة القبض عليها
المزيد عن: مشاهير مزيكا فن سينما دراما توك شو الفنانة بوسي الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن أخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر