"الجندي": نتعامل مع التكنولوجيا بثقة زيادة عن اللزوم



وأضافت "الجندي"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية: "حضرتك بتحط صورك وصور مراتك والأولاد بتاعتك على الموبايل وبعدين بتيجي تزعل لما حد يخترق البيانات وأي جهة تتجسس عليك أو الموبايل يتسرق".



ولفت إلى أن الأجهزة الجديدة التي تقيس الصفات الرياضية مثل قياس الجري ودقات القلب وغيرها يوجد بها "سينسور"، وينقل المعلومات الخاصة بك إلى الشركات المصنعة لهذه التطبيقات والتي لا تعرفها، ولا تعرف لمن تعطي بياناتك، وبالتالي يجب أن تعلم أن هذه البيانات مهمة لاستهدافك إذا رغبوا.



وأشار إلى أن هناك حوالي 4.5 مليار شخص متصلين بالانترنت حول العالم وكل هؤلاء الأشخاص يتم تحليل بياناتهم وتقسيمها إلى شرائح لتسهيل استهدافهم كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الأمر صحيح، وهناك دراسات أجريت على هذا الأمر، لدرجة أنه على سبيل المثال إذا رغبت في عمل إعلان معين لاستهداف شريحة معينة من الناس داخل منطقة معينة حتى لو مساحتها 5 كيلو متر فإن هذا أصبح متاح، وتخيل لو جهة أخرى لديها هذه المعلومات ماذا ييمكن أن تفعل بها.

قال الدكتور محمد الجندي، خبير في الأمم المتحدة في تكنولوجيا المعلومات، إننا نتعامل مع التكنولوجيا بثقة زيادة عن اللزوم، وعلى سبيل المثال فإن التطبيقات التي يحملها الناس على الهواتف الذكية تطلب أذونات للحصول على معلومات من الهاتف، ولا يوجد شخص أجبرك على وضع بياناتك على الهاتف المحمول.