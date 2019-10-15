برلمانية: تقدمت باقتراح إنشاء مركز دعم للأسرة داخل كل محكمة



وأضافت "أبو السعد"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن حالة طفل مصاب بملازمة داون مثلا تختلف عن طفل أخر عادي، مشددة على أن الجميع هدفه هو المصلحة الفضلى للطفل، ومصلحته في أن يكون مع أسرة سوية.



وتابعت عضو مجلس النواب، أنها عندما درست القوانين في دول أخرى وجدت أن لدينا قانون سلبي جدًا، حيث يأتي ترتيب الأب رقم 16 في حالات الحضانة بعد الأم.



ولفتت إلى أن الحوادث الأخيرة التي حدثت للأطفال وخاصة حالة الطفلة "جنة" التي لقيت مقتلها على يد جدتها من كثرة التعذيب، أثرت كثيرا في المصريين وخاصة أعضاء مجلس النواب بصفتهم مشرعين، لافتة إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين للأحوال الشخصية، ولكن هناك أولويات للمجلس للانتهاء من القونين، والمجلس كان عليه عبء كبير في صياغة حياة تشريعية جديدة والتي تؤهل الحكومة والقيادة السياسية على القيام بأعمالها.



وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية قد يرى النور خلال هذا الدور من الانعقاد نظرا لأهميته بالنسبة للشعب المصري ولأنه يحتاج له.

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت باقتراح إنشاء مركز دعم للأسرة داخل كل محكمة، لمراقبة الحاضن وأحوال الطفل، ومستوى ذكائه وثقافته، لافتة إلى أن سن الحضانة يختلف من حالة إلى أخرى ويحدد هذا الأمر مركز دعم الأسرة.