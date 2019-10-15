أسامه نبيه: الدوري كلمة السر في تألق البدري مع المنتخب

علق أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق على بداية حسام البدري مع المنتخب المصري في أولى لقاءاته أمام نظيره بتسوانا والتي نجح في الفوز بها بهدف دون رد عن طريق حمدي فتحي.





وصرح "نبيه"، خلال استضافته عبر فضائية مصر الأولى،والذي تابع تصريحاته الفجر الرياضي، إن بداية البدري مع المنتخب مبشرة ويجب عدم الاستعجال من قبل الجماهير في الوقت الحالي، مشددا على أن الفريق يحتاج لمزيد من الوقت ليستوعب فكره.





وواصل مساعد هيكتور كوبر السابق، أنه بمجرد بداية الدوري من جديد وخوض الفرق المباريات، سيبدأ البدري بفرز عدة لاعبين جدد، ومن ثم يضمهم ويبدأ في الاستقرار على التشكيل المثالي للمنتخب المصري.





وشدد "نبيه" على ضرورة توحيد طريقة اللعب في كافة المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار، مستطردا أن المنتخب الأولمبي ينتظره تحدي كبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة.





ويبدأ المنتخب المصري الأولمبي خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، في منتصف نوفمبر المقبل، والتي تستضيفها مصر، والتي تعد التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.



