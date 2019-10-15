نيمار يعترف.. لم أريد العودة إلى برشلونة

أعلن تقرير صحفي إسباني، أنَّ البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، كان يُفضل الانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.





وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنَّ نيمار بدأ يوجه أنظاره نحو العودة إلى برشلونة بعدما انسحب ريال مدريد من المفاوضات لضمه.





وأوضحت الصحيفة: "نيمار أبلغ 4 من لاعبي الريال برغبته في الانضمام للنادي الملكي، وهم سيرجيو راموس، ولوكا مودريتش ومارسيلو وكاسيميرو".





وأكدت الصحيفة :"كانت المُحادثات مع راموس متكررة كثيرًا، ولذلك خرج قائد الملكي في عدة مناسبات وفتح الباب لضم البرازيلي".





وقد كان ريال مدريد يسعى للظفر بخدمات نيمار، لكن ارتفاع سعره وراتبه ورفض العديد من اللاعبين الرحيل، كانت كلها عوامل أثرت على إتمام الصفقة.





وحاول نيمار جاهدًا الرحيل عن "بي إس جي"، وعرض دفع 20 مليون يورو لإتمام الصفقة، رغم معرفته أن الأمور تكاد تكون مستحيلة في ظل المطالب المادية المرتفعة للنادي الفرنسي، لينتهي به المطاف للبقاء في حديقة الأمراء.



