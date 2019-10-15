ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار يعترف.. لم أريد العودة إلى برشلونة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:43 ص
Advertisements
نيمار يعترف.. لم أريد العودة إلى برشلونة
نيمار
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
أعلن تقرير صحفي إسباني، أنَّ البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، كان يُفضل الانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنَّ نيمار بدأ يوجه أنظاره نحو العودة إلى برشلونة بعدما انسحب ريال مدريد من المفاوضات لضمه.

وأوضحت الصحيفة: "نيمار أبلغ 4 من لاعبي الريال برغبته في الانضمام للنادي الملكي، وهم سيرجيو راموس، ولوكا مودريتش ومارسيلو وكاسيميرو".

وأكدت الصحيفة :"كانت المُحادثات مع راموس متكررة كثيرًا، ولذلك خرج قائد الملكي في عدة مناسبات وفتح الباب لضم البرازيلي".

وقد كان ريال مدريد يسعى للظفر بخدمات نيمار، لكن ارتفاع سعره وراتبه ورفض العديد من اللاعبين الرحيل، كانت كلها عوامل أثرت على إتمام الصفقة.

وحاول نيمار جاهدًا الرحيل عن "بي إس جي"، وعرض دفع 20 مليون يورو لإتمام الصفقة، رغم معرفته أن الأمور تكاد تكون مستحيلة في ظل المطالب المادية المرتفعة للنادي الفرنسي، لينتهي به المطاف للبقاء في حديقة الأمراء.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: يعترف نيمار ريال مديرد ريال مدريد اليوم الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
-
x
13:30
-
العراق
تايبيه
-
x
13:40
-
أستراليا
تايلاند
-
x
14:00
-
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status