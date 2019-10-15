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صدام في النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بسبب كوليبالي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:28 ص
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صدام في النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بسبب كوليبالي
كوليبالي
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محمد الصو
 
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دخل رفيق المحمدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، في صدام حاد مع إدارة ناديه قبل مواجهة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي صدام المدير الفني مع إدارة تاديه، بسبب رغبته في إنهاء مشكلة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق، وقيده بالقائمة الإفريقية.

ويواجه كوليبالي، عقوبة الإيقاف بعد هروبه من النادي الأهلي موسم 2017، إلى بارتيك الإسكتلندي قبل الانتقال إلى صفوف النجم الساحلي التونسي العام الماضي.

وحسب مصادر لجريدة "الشروق التونسية" أكدت أن المحمدي يضغط على إدارة ناديه من أجل إنهاء أزمته في ظل العقم الهجومي الذي يعانيه.

وحاول النجم الساحلي، إجراء اتفاق مع الأهلي على جدولة غرامة اللاعب على أن يتم التنازل عن قضيته، إلا أن الأخير رفض الأمر وطالب بالحصول على الغرامة كاملة.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كلف حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي، على متابعة القضية ومطاردة اللاعب قضائيا حتى يتم تحصيل الغرامة المستحقة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عن وقوع النجم الساحلي بالمجموعة الثانية رفقة كلا من "الأهلي والهلال السوداني، وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي".

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