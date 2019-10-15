عاجل.. وظائف جديدة شاغرة في السعودية للمعلمين.. تعرف على الشروط

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "الفجر السعودي"، لمتابعيه وقرائه خاصة الوظائف للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، فقد أعلنت جامعة تبوك، توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (معيد)، للعمل بالجامعة بمدينة تبوك، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه.





الشروط اللازمة للتوظيف:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرو معترف بها، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

3- أن يكون التقدير العام في المرحلة الجامعية البكالوريوس جيد جدا على الاقل.

4- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

5- أن يجتاز الإختبار العلمي الذي يعده القسم العلمي بدرجة لا تقل عن (15) من (25) للترشح للمقابلة الشخصية.

6- أن تكون دراسة المتقدم لمرحلة البكالوريوس قد تمت بالإنتظام الكامل وألا تكون بالإنتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

7- أنهاء المتقدم لسنة الإمتياز بالنسبة لتخصصات الطبية وإرفاق ما يفيد ذلك من المستندات.

8- اجتياز اختبار القدارت العامة من المركز الوطني للقياس لكافة التخصصات بدرجة 70 فأكثر عدا كلية الطب على أن لا يكون قد مضى على تاريخ الحصول عليها أكثر من خمس سنوات.

9- ألا يكون المتقدم موظفا حكوميا.