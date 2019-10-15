فينجر يتحدث عن رفض تدريب مدريد وميل قلبه لآرسنال

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، على رفضه الرحيل عن الفريق اللندني، بأي فترة من الفترات التي قضاها داخل جدرانه والتي وصلت إلى 22 عاما.

وكشف فينجر، عن تلقيه عروضا لتدريب ريال مدريد الإسباني، ورغم قوة العرض ومكانته إلا أنه فضل البقاء في إنجلترا لإيمانه بالمشروع الذي يقدمه.

وقال فينجر في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس القطرية ونقلتها صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، إنه في حالة قرر الرحيل عن ملعب الإمارات، إلى البرنابيو كان بالتأكيد سيفوز بالمزيد من الجوائز والألقاب، إلا أنه فضل أن يتبع عاطفة قلبه واستمر في منصبه.

وأضاف فينجر، "ربما ضحيت قليلاً بالإمكانات الرائعة لريال مدريد مقابل الولاء، أو الرغبة في بناء النادي، بالتأكيد أنا سعيد بما فعلته ولم أندم يوما على ذلك".

واختتم آرسين "في بعض الأحيان أتسائل هل قمت بعمل جيد أم لا؟، في آرسنال عملت بالطريقة التي حلمت بالعمل بها منذ صغري".

وكان فينجر، نجح في تحقيق عدد من البطولات والألقاب رفقة الجانزر، ويعد أبرزها تحقيق مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي 2003-2004 بدون أي هزيمة.

وقرر فينجر، اعتزال التدريب بشكل مؤقت موسم 2017-2018، والتوجه للعمل في تحليل المباريات عبر بي إن سبورتس.



