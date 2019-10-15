اليوم.. ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك إستعداداً القمة

يستعد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" لوضع خطة مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.





وتكتمل اليوم صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك، عقب عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في التدريبات الجماعية، وهو ما سيمنح المدير الفني فرصة تحديد ملامح مواجهة المارد الأحمر فى القمة، والاستقرار بنسبة كبيرة على العناصر التي سيعتمد عليها.





ويعود لتدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين الخمسه وهم كلاً من : محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد،





كما يسترجع الزمالك رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أمس الاثنين.



