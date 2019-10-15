موهبة شابة تنجح في حصد مليون مشاهدة لأغنية "حلم" في "ذا فويس"





نجحت المتسابقة ربيعة في لفت أنظار لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بعد ابهارهم بقوة صوتها أثناء غنائها لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.





وحقق مقطع الفيديو الذي غنت خلاله المتسابقة أكثر من مليون مشاهدة خلال 72 ساعة فقط.





أغنية "حلم" لكوكب الشرق

استطاعت المتسابقة رابعة أن تشعل حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" من خلال غنائها أغنية "حلم" لكوكب الشرق أم كلثوم. استطاعت المتسابقة رابعة أن تشعل حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" من خلال غنائها أغنية "حلم" لكوكب الشرق أم كلثوم.

ومع بدايتها فى الغناء التفت إليها كل أعضاء لجنة التحكيم، ونشبت مشادة قوية بينهم ، فحاول كل منهم أن يقنع المشتركة بالانضمام إلى فريقه، لتوضح لهم أنها لم تفكر من قبل في النجم الذى ستنضم إليه لأنها تحبهم جميعاً، لكنها قررت الانضمام إلى فريق أحلام، مما دفع الفنانة الإماراتية إلى الصعود على المسرح لتحيتها، ووعدتها أمام الجميع على أنها سوف تبرز موهبتها بالشكل المطلوب.

وكشفت رابعة في كواليس "ذا فويس"، أنها ترغب فى اجتياز مرحلة الصوت فقط، لأنها كانت تحلم قديما بالاشتراك فيه، وأنها حماتها دخلت معها في تحدي حيث أخبرتها أنها لو اشتركت لن يلتف لها أحدا ، وذلك الأمر هو ما دفعها للمشاركة فى البرنامج.



"ذا فويس 5"

يذكر أن برنامج "ذا فويس 5"، شهد العديد من التغيرات في لجنة التحكيم حيث ضم البرنامج الديفا سميرة سعيد، والفنانة أحلام، والمطرب محمد حماقي، والسوبر ستار راغب علامة.



والبرنامج شهد استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقه.







مواهب من 17 دولة عربية