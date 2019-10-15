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دنيا سمير غانم تلبي أمنية طفل مريض بالسرطان (صور)

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:34 ص
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دنيا سمير غانم تلبي أمنية طفل مريض بالسرطان (صور)
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روان هيثم محمد
 
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نشر زوج الفنانة دنيا سمير غانم الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على "تويتر " مجموعة من الصور للفنانة دنيا سمير غانم بصحبة الطفل محمد المصاب بالسرطان.


وعلق قائلآ: "كتير بعتولي ولدنيا البوست ده  ودنيا كالعادة متأخرتش قابلت محمد ولعبوا وهزروا، ربنا يباركلك حبيبتي ويقدرك على فعل الخير دايمآ وإسعاد الناس، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يارب".


حياة دنيا الأسرية

خُطبت الفنانة دنيا سمير غانم للمذيع رامي رضوان في عام 2012 ، وتزوجت منه في 13 يونيو 2013 ، وفي مارس 2014 انجبت ابنتهما " كايلا ".


أعمال شاركت فيها

شاركت دنيا سمير غانم، في العديد من المسلسلات منها: حواء والتفاحة في عام 1996 ، 1999 السيرة الهلالية ،2001 للعدالة وجوه كثيرة ، 2002 زمن عماد الدين ، 2004 عباس الأبيض في اليوم الأسود ،2005 عبد الحميد أكاديمي ،أحلام البنات ، الرقص مع الزهور سماح ،2006 المطعم شي توتو رانيا ،أحزان مريم حنان ، 2007 من أطلق الرصاص على هند علام عبلة ، 2008 تشينو كافيه ليالي ، 2010 الكبير أوي هدية ،2011 الكبير أوي - الجزء الثاني هدية ، 2013 أحلام سعيدة - مسلسل إذاعي ،2015 لهفة ، 2016 نيللي وشريهان نيللي ، 2017 في ال لا لا لاند عتاب ، ساترداي نايت لايف بالعربي عدة شخصيات ، 2018 ماونتن فيو - فوازير رمضان ، 2019 بدل الحدوتة تلاتة.


مسلسل " بدل الحدوتة تلاتة " أخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة دنيا سمير غانم ، شارك في بطولته الفنان سمير غانم ، أحمد رزق ، شيماء سيف ، محمد سلام ، بيومي فؤاد ، هشام ماجد ، تأليف: شريف نجيب وأيمن وتار ، إخراج : خالد الحلفاوي .


دنيا سمير غانم تلبي أمنية طفل مريض بالسرطان (صور)
دنيا سمير غانم تلبي أمنية طفل مريض بالسرطان (صور)
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