الزمالك مبيشحتش .. مرتضي منصور يرد علي أزمة عقود اللاعبين

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن إدارة النادي تستعد لتعديل عقد لاعب وسط الفريق الأول طارق حامد، خلال الفترة المقبلة.





وكشف رئيس الزمالك، في مداخلة تليفونية لبرنامج "الزمالك اليوم": "عقد طارق حامد 10 مليون دلوقتي وهيزيد بعد التعديل، الزمالك أغنى نادي في الدنيا كلها، الزمالك مبيشحتش، روحوا اسألوا لاعيبة الأهلي بياخدوا فلوسهم ولا لأ".





يذكر أن الفريق الأول بنادي الزمالك، يستعد لخوض مباراة القمة أمام الاهلي، المقرر إقامتها السبت المقبل، بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.



