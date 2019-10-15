مدرب منتخب فرنسا: لقد فعلنا كل ما نحتاجه أمام تركيا

حذذر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا اللاعب أوليفيه جيرو بشأن قلة فرص اللعب التي يحظى بها مع فريق تشيلسي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.





وشارك جيرو في مباراة الأمس بين فرنسا وتركيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، والتي انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل جيرو هدف الديوك.





وأعلن ديشامب خلال تصريحات صحيفة نقلتها "ديلي ميل" الإنجليزية: "أنتم تعرفون أن جيرو يعاني من وضعه حاليًا، هو لا يستطيع فعل أي شيء تجاه ذلك قبل شهر يناير".





وواصل المدير الفني للديوك: "بعد ذلك، سيكون الأمر متروكًا له، آمل أن يكون لديه المزيد من وقت اللعب، ولكن لا يمكننا تجاهل أهدافه وأداءه الجيد، أنها يسجل ويجعل الآخرين يلعبون بشكل جيد".





وتابع المتوج بكأس العالم 2018: "إنه يعرف أنه تحت الضغط، لكنه قادر على التعامل دائمًا".





وعلق ديشامب علي مواجهة، تركيا بتصفيات اليورو : "لقد فعلنا كل ما نحتاجه للفوز بتلك المباراة، لقد كانت لدينا فرص، ولكن يكن لديهم، ولكن هكذا انتهت المباراة، إنها نقطة جيدة، سيتعين علينا إنهاء المهمة في نوفمبر".





وأنهي ديديه تصريحاته قائلاً: "نحن أفضل فريقين في المجموعة، التصفيات معقدة دائمًا، إنها طريق طويل، يجب أن نكون أكثر كفاءة، لقد دافعوا كثيرًا ويستحقون مكانتهم".



