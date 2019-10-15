رونالدو بطل البرتغال ومحطم الأرقام الدولية

أوكرانيا تساعد رونالدو في الوصول إلى الهدف رقم 700

وقد وسجل رونالدو هدفه ال700 في مرمى منتخب أوكرانا منذ قليل في المباراة التي انتهت بهزيمة البرتغال بهدفبن مقابل هدف ضمن تصفيات يورو 2020.





رونالدو بطل منتخب البرتغال

وعلى مر التاريخ يصبح كريستيانو رونالدو هو بطل منتخب البرتغال على كل المستويات سواء الأهداف أو البطولات.





فعلى مستوى الأهداف قد شارك رونالدو في 162 مع منتخب البرتغال طوال مسيرته الدولية سجل خلالهم 95 هدف وصنع 37 هدف.





أما على مستوى البطولات فقد فاز رونالدو ببطولتين مع منتخب البرتغال وهما بطولة اليورو في عام 2016 وبطولة دوري أمم أوروبا في موسم 2019.





رونالدو محطم الأرقام القياسية الدولية

كما حطم رونالدو بعض الأرقام القياسية الدولية حبث أصبح أكثر أوروبي سجل أهدافا دولية في التاريخ.

وأصبح كريستيانو أيضا ثاني أكثر من سجل أهدافاً دولية في التاريخ، وأكثر من سجل أهدافاً دولية من اللاعبين الحاليين.





ولازال يستمر رونالدو في العطاء مع منتخب البرتغال ومع الأندية التي يلعب لها رغم بلوغه سن الرابعة والثلاثين ولكن مازالت كرة القدم تستمع بوجوده.





موعد مباراة رونالدو القادمة مع يوفنتوس

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو أول مباراة له مع نادي يوفنتوس عقب انتهاء فترة التوقف الدولي يوم السبت القادم ضد نادي بولونيا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.