على طريقة محمد رمضان مرتضى منصور: أنا "نمبر وان"

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً جديداً علي نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقب التصريحات التي أدلى بها الأخير، والتي أكد خلالها عدم تدنيه في مستوى الحوار مع أي حد.





وأكد منصور، خلال تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم" تابعها الفجر الرياضي، أنه يعتبر رقم واحد في مصر ويعد تاريخًا من الوطنية، وشرف لكل الأهلاوية والزمالكاوية.





وصرح منصور: "من قال إننا نغازل محمود عبد المنعم كهربا، هو مازال على ذمة الزمالك وعقده ساري".





وأـوضح رئيس الزمالك: "أقول لشريف عبد الفضل الذي ألقى به الأهلي خارج النادي، تكلم عن الزمالك بكل أدب، نحن لا نخطف لاعب من ناديه عبد الله السعيد كان عقده منتهي إنما كهربا ساري".





وأنهي منصور تصريحاته: "لا يوجد لاعب في الزمالك متبقي له مليم، عقد طارق حامد بـ 10 مليون 900 ألف، وبعد مباراتي الأهلي وجينراسيون سنتحدث معه في تعديل عقده وهو يستحق ذلك".



