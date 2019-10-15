ماذا قالت أنغام عن صورتها مع أبنائها؟

نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " في بوك " ، صورة لها بصحبة أبنيها عبد الرحمن وعمر وعلقت قائلة: "حبايبي" .





وعلق أحد المتابعين قائلآ: ماشاء الله ربنا يخليهم وتشوفيهم أحلى ناس يا اجمل فنانة.





واضاف أحد المتابعين قائلًا : ربنا يفرحك بيهم يا نغم مصر".



ووجه عمر عارف ابن أنغام رسالة لوالدته قائلآ: "انا احبك على الرغم من كل شئ، أنا وشقيقي السند الوحيد ليكي، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتآ مثل بعض الأشخاص احبك الي الابد يا امي".





زيجات أنغام

يذكر أنغام من مهندس الصوت المصري "مجدي عارف" وانجبت ابنها "عمر" وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين انجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات.





ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، و قد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014. وفي فبراير العام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم .





انتشر خبر زواج الفنانة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم مع طرح الفنانة أنغام احدث ألبوماتها " حالة خاصة جدا " .





أغنية " حالة خاصة جدا " للفنانة أنغام من كلمات : الشاعر أمير طعيمة ، ألحان : عزيز مصطفى ، توزيع : أحمد إبراهيم





شاركت الفنانة أنغام في العديد من الاغاني منها :

1987 : الركن البعيد الهادي ، 1988 : أول جواب ،1989 : لا ليلي لالي ، 1989 : لايق ، 1990 : اتفقنا ،1991 : ببساطة كده ، 1992 : أنت العالم ، 1993 : إلا أنا ، 1995 : باقولك ايه ، 1996 : اقدر ، 1996 : شيء ضاع ، 1997 : بتحب مين ، 1998 : خلي بكره ، 1999 : وحدانية ، 1999 : هيبة 2001 : ليه سبتها ، 2003 : عمري معاك ، 2005 : بحبك وحشتيني ، 2007 : كل ما نقرب ، 2009 : نفسي أحبك ، 2010 : الحكاية المحمدية ، 2010 : محدش يحاسبنى ، 2015 :أحلام بريئة ، 2018 :راح تذكرني ،2019 :حالة خاصة جدا .







