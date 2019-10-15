تكريم أميرة العقدة في مهرجان المرأة العربية للإبداع (صور)

فعاليات المهرجان



أبرز المكرمين





المذيعة بالتلفزيون المصري، وكوثر الجوعان رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام، والدكتورة ماجدة أبو راس رئيس جمعية البيئة السعودية، وجدان العقاب رئيس جمعية البيئة الكويتية، والدكتورة سميرة بنتن رئيس منظمه العربية للسلام والتنمية، والدكتورة حنان منیب المستشار الثقافي في فرنسا سابقا.







كرمت الدكتورة آمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع، في نسخته الرابعة، الإعلامية أميرة العقدة مذيعة التلفزيون المصري.وخطفت "أميرة" الأنظار إليها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان بتوقيع مصمم الأزياء محمود عنتر.يذكر أن المهرجان شهد العديد من الفعاليات التي تهدف إلى إثراء العمل النسوي وتعزيز دور المرأة في المجتمعات العربية.يشار إلى أن المهرجان كرم عدد من الشخصیات النسائية البارزة في عدد من المجالات وهن، الإعلامية دعاء فاروق مقدمة برنامج حياتنا، والإعلامية خلود نمر، والإعلامية أميرة العقدة.