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أسامه نبيه: الأهلي سبب تراجع مستوي الزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
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أسامه نبيه: الأهلي سبب تراجع مستوي الزمالك
أسامه_ نبيه
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السيد علي
 
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علق أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، علي سبب اهتزاز مستوى نادي الزمالك مع مديره الفني ميتشو خلال الفترة الماضية.

وقال مدرب منتخب مصر السابق إن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك تعرض لحالة من الاهتزاز بعد خسارة السوبر أمام الأهلي.

وصرح نبيه خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم عبر شاشة الأولى: "الزمالك يمتلك كل مقومات النجاح ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين والهدوء مطلوب حتى يستعيد الفريق مستواه".

وكان نادي الزمالك قد جمع سبع نقاط بعد اول ثلاث جولات بالدوري بالفوز على الاتحاد ومصر للمقاصة والتعادل مع نادي مصر بهدف مقابل هدف.

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