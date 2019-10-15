تحليل الفجر الرياضي.. جولة في عقل فايلر قبل القمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي لمواجهة قوية تجمعه بغريمة اللدود والتقليدي فريق النادي الاهلي والتي تقام بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي حصد الاهلي لقبها في النسخةالأخيرة .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على جولة في عقل فايلر قبل لقاء القمة .

طريقة اللعب

ينتهج المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي خطة 4-2-3-1 والتي تتحول في بعض الأحيان إلى 4-3-3 بإنضمام لاعب الوسط المهاجم محمد مجدي أفشة إلى ثنائي خط الوسط فيما يتقدم الجناحين من أجل مساعدة رأس الحربة وتقديم يد العون والمساعدة في الشق الهجومي .

ويمتلك فايلر الكثير من الخيارات من أجل إختيار تشكيل مناسب للقاء الزمالك حيث تسمح قائمة الفريق بتغيير طريقة اللعب في أكثر من مناسبة بما يتناسب مع أسلوب المنافس ومن المنتظر أن يدخل اللقاء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى رباعي الدفاع معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة مع وجود الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي في الوسط وأفشل وحسين الشحات ورمضان ثلاثي هجومي تحت وليد أزارو .

نقاط القوة

يمتلك المارد الأحمر الكثير من نقاط القوة التي من الممكن ان تساهم في تحقيقه للفوز وذلك بسبب العناصر التي يتوفر عليها ولما يمتلكونه من قدرات تسمح لهم بتقديم المطلوب منهم من أجل إضافة فاعلية في الخط الهجومي مثل مجدي أفشة وحسين الشحات ورمضان صبحي .

ويسعى فايلر إلى أن يكون أفشة في جاهزيه جيدة من أجل لعب دور محوري في المباراة القادمة لإمداد رأس الحربة والأجنحة بالكرات الخطيرة وكذلك لتكوين جبهات على اليمين وعلى اليسار تساند حامل الكرة لفتح المساحات وتسهيل مهمة إعادة التمركز للاعبي الوسط الدفاعي .

نقاط الضعف

وفيما يخص نقاط الضعف فكان النادي الاهلي قبل قدوم فايلر يعاني من ضعف الرقابة اللصيقة على مهاجمي الخصوم في الكرات العرضية بالإضافة إلى عدم الضغط المبكر على حامل الكرة والبطء في الإرتداد والعودة إلى الصفوف الخلفية عقب فقد الكرة .

لكن بعد قدوم السويسري الشاب حاول إصلاح بعض الامور الخاطئة وظهر ذلك جلياً في مباراة كانو سبورت والتي تخطاها الاهلي ووصل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى بطولة السوبر المصري ضد الزمالك ليطلب من اللاعبين تطبيق الضغط بكثافة تصل في بعض الأحيان لأربعة لاعبين .