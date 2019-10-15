عاجل.. تركي آل الشيخ يقرر تنازله عن كافة القضايا ضد الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألماريا الإسباني، وهيئة الترفيه السعودية، تنازله عن كافة القضايا ضد النادي الأهلي.





ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل: " قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري".





وعلق على قراراه أن ذلك "دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي".





وقال آل الشيخ خلال منشوره على فيسبوك: "أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف".



