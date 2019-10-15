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عاجل.. تركي آل الشيخ يقرر تنازله عن كافة القضايا ضد الأهلي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
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عاجل.. تركي آل الشيخ يقرر تنازله عن كافة القضايا ضد الأهلي
تركي آل الشيخ
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الفجر
 
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألماريا الإسباني، وهيئة الترفيه السعودية، تنازله عن كافة القضايا ضد النادي الأهلي.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل: "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري".

وعلق على قراراه أن ذلك "دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي".

وقال آل الشيخ خلال منشوره على فيسبوك: "أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف".

وقرر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، سحب كل القضايا المرفوعة ضد مَن أساؤوا إليه في وسائل التواصل الإجتماعي بمصر، مؤكدًا أن لمصر مكانة كبيرة في قلبه.

وأكد  آل الشيخ في منشور له على فيسبوك: “لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عما سلف، والمسامح كريم”.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه كان قد أعلن قبل مدة مقاضاة عدد كبير من الأشخاص من بينهم إعلاميين، ممن تعرضوا له بالإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، معتبرًا أن هذه الإساءات تمت بشكل ممنهج.
عاجل.. تركي آل الشيخ يقرر تنازله عن كافة القضايا ضد الأهلي
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