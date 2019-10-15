إحنا فشلة فعلاً.. مرتضي منصور يرد علي منتقدي الزمالك

أشاد المسشتار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالإنجاز الذي حققه فريق كرة اليد بالنادي من خلال التتويج ببطولة أفريقيا للأندية، في المباراة التي جمعت الفريق بنادي سبورتنج السكندري مساء أول أمس الأحد؛ وذلك للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي والثالثة على التوالي.





وإحتفظ نادي الزمالك بكأس البطولة، عقب التتويج باللقب حيث تسمح قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن يحصل الفريق المتوج بلقب أي بطولة ثلاثة مرات توالياً، بكأس البطولة مدي الحياة.





وعلق "مرتضى"، على انتقادات نجاحات النادي، في فيديو نشره عبر قناة "الحدث اليوم": "احنا مجلس إدراة فاشل فعلا، خصوصا أن لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد هو الثامن للزمالك هذا العام".





وتابع: "الفريق فاز بالكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر في كرة القدم هذا العام، دوري المحترفين وكأس السوبر وإفريقيا في كرة اليد، دوري السوبر لكرة السلة، البطولة العربية لتنس الطاولة "سيدات"، بخلاف عدة إنجازات في ألعاب القوى".



