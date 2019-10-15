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تعرف علي تردد قناة الأهلي الجديد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
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تعرف علي تردد قناة الأهلي الجديد
قناة_الاهلي
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السيد علي
 
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تردد قناة الأهلي الجديد  Al Ahly TV وهي قناة تلفزيونية تابعة للنادي الرياضي الشهير النادي الأهلي.

وترغب تلك الجماهير بمتابعة القناة التلفزيونية الخاصة بالنادي لمعرفة أخباره ومتابعة مبارياته.

قناة النادي الأهلي الرياضية Al Ahly TV

قناة الأهلي هي واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية التي تختص بالرياضة وخاصة رياضة كرة القدم، ولها جمهور كبير حيث هي تابعة للنادي الأهلي صاحب الجماهير الملقب بالقلعة الحمراء، هذا يجعل نسب مشاهداتها عالية وشهرتها واسعة في عالم القنوات الرياضية.

تتميز القناة ببرامجها الجذابة والمشوقة ووجود فريق إعداد قوي وتخبة من الإعلاميين والمذيعين المحترفين في مجالهم، والذين يقومون استضافة النجوم الرياضيين من أجل النقاش حول المباريات وتحليلها باحترافية ومهنية وكذلك حيادية بعيدة عن التعصب الذي يغضب الجماهير الأخرى.

تردد قناة الأهلي الليبي الجديد على النايل سات

تردد قناة الاهلي الجديد Al Ahly TV الرياضية على قمر النايل سات
نعرض لكم في الجدول التالي تردد قناة النادي الأهلى عبر القمر الصناعي نايل سات لتسمتعوا بمشاهدة برامج رياضية خاصة بالنادي المفضل لكم بجودة عالية مجانا
القمر الصناعيالتردد معدل الترميزمعامل تصحيح الأخطاء
نايل سات

1234127500 3/4


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