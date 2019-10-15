ضربة موجعة تضرب صفوف المنتخب التونسي

أكدت بعض المصادر الصحفية وجود أنباء غير سارة فيما يخص المنتخب التونسي الاول لكرة القدم بعد أن خضع نجم نسور قرطاج غيلان الشعلالي لفحوصات طبية بعد أن تعرض إلى إصابة يوم السبت الماضي خلال مباراة الفريق الودية التي خاضها ضد نظيره المنتخب الكاميروني .

وكان الشعلالي قد غادر أرضية الملعب قبل نهاية الشوط الأول بسبعة دقائق وبالتحديد عند حلول الدقيقة 38 وترك مكانه ليحل بدلاً منه زميله في المنتخب أيمن بن محمد الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي ويكمل المباراة حتى نهايتها .

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة الدكتور سهيل الشملي أن الشعلالي يعاني من كسر على مستوى أحد أضلاعه ومن المنتظر أن يخضع إلى فترة علاج تصل من ثلاثة أسابيع إلى شهر كامل على أقل تقدير .

وبذلك يفتقد المنتخب التونسي لواحد من أهم الأضلاع الاساسية له وأصبح بشكل مؤكد غيابه عن المباراة الاولى للفريق ضد المنتخب الليبي يوم السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل في إفتتاح تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون صيف العام 2021 .

وكان المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكبير قد أكد إرتياحه الكبير لعودة الشعلالي لتشكيلة المنتخب قبل أن يتعرض لمثل هذه الإصابة التي تحتاج إلى تأهيل عالي للغاية من أجل العودة إلى نفس المستوى والظهور بشكل جيد يرضي الجمهور التونسي .