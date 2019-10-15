سارة عصام تتوسل لمحمد صلاح

طالبت سارة عصام لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائي بنادي ستوك سيتي الذي ينافس في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين مواطنها محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من أجل تنفيذ واحد من مطالبها التي ترى أنه مهم للغاية وضروري .

وقالت سارة في مقطع فيديو مصور أنها ترغب في أن يقوم صلاح كونه سفير الكرة المصرية في الدوري الانجليزي الممتاز بدعم وتطوير الكرة النسائية في مصر حيث طلبت منه أن يقوم بالتدخل خاصةً وأنه شخصية مؤثرة وكلمته مسموعة عند الجمهور العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة .

وتمنت سارة أن تتلقى الكرة النسائية الدعم الكافي في مصر من أجل تطويرها وإبراز الكثير من المواهب خلال السنوات القليلة الماضية من أجل النهوض بتلك الرياضة لدى الفتيات اللاتي يحلمن بتمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية وتحقيق الكثير من الإنجازات ورفع راية البلاد عالياً .

وأضافت عصام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريدة نشرتها الاثنين " صلاح يعتبر واحد من النماذج الرائعة ومثل أعلى للشباب في جميع أنحاء العالم خاصةً في إهتمامه بحقوق الإنسان ودعمه لقضايا المرأة وكل ما يهم كرة القدم المصرية بصفة عامة .

وأنهت " أتمنى تقبل صلاح طلب كل فتاة مصرية تحب كرة القدم من أجل الدعم والمساندة والتشجيع على الإستمرارية حتى لا أكون الفتاة المصرية الوحيدة في أوروبا بشكل عام وإنجلترا بشكل خاص ويصبح هناك أكثر من فتاة عربية تمثل الوطن العربي أمام العالم أجمع .