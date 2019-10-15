الزمالك يقرر شطب "زيزو" من قائمة الفريق في يناير

ينوي مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفع اسم محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، من قائمة الفريق، فى يناير المقبل.





ويأتي هذا القرار بسبب الإصابة التى تعرض لها زيزو مؤخرًا خلال مباراة مصر المقاصة فى الدورى العام.





زمن المقرر أن يستبدل مسؤولو القلعة البيضاء زيزو بلاعب آخر، على أن يتم قيده مرة أخرى فى بداية الموسم المقبل، حيث تتيح القائمة للنادى استبدال 5 لاعبين فى يناير المقبل.





و حذر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، من صعوبة مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، وذلك نظرا لأهمية اللقاء وضرورة حصد الثلاث نقاط، إلى جانب تعويض الهزيمة من الغريم التقليدى فى كأس السوبر الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث شدد على ضرورة التركيز وخوض اللقاء بجدية بالغة.



