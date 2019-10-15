قطبي ميلان يتنافسان على نجم أرسنال

بدأ صراع جديد بين قطبي مدينة ميلان نادي إنتر ميلان ونادي ميلان للتعاقد مع نجم وسط نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

قطبي ميلان يتنافسان على ضم أوزيل.

وكشفت صحفية "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي ميلان ونادي إنتر ميلان يتنافسان على التعاقد كع الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط نادي أرسنال خلال يناير القادم.





وكان أوزيل قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي أرسنال خلال الشتاء القادم نظرا لقلة مشاركاته مع الفريق في الفترة الأخيرة.





عقبة وحيده نقف أمام قطبي ميلان لإنهاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عقبة وحيده تقف أمام قطبي ميلان لإنهاء صفقة أوزيل وهي الراتب الضخم الذي ينقاضاه في أرسنال والذي يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.





مشاركات أوزيل مع نادي أرسنال هذا الموسم

وقد شارك مسعود أوزيل في 6 مباريات مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.