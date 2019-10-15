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رئيس الزمالك: الأهلي لم يفز سوي ببطولتين أو ثلاثة.. نحن أفضل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:27 ص
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رئيس الزمالك: الأهلي لم يفز سوي ببطولتين أو ثلاثة.. نحن أفضل
مرتضى منصور
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السيد علي
 
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كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تفوق مجلس ادارته على مجلس ادارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب مؤخرا.

وصرح مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم، أكد أن انجاز فريق اليد بالفوز ببطولة أفريقيا، يعتبر استمرارا لسلسلة نجاحات نادى الزمالك.

وتابع منصور أنه تفوق على مجلس الخطيب، حيث أنه هذا العام بالكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر في كرة القدم، دوري المحترفين وكأس السوبر وإفريقيا في كرة اليد، دوري السوبر لكرة السلة، البطولة العربية لتنس الطاولة "سيدات"، بخلاف عدة إنجازات في ألعاب القوى، بينما لم يفز الأهلى الا فى بطولتين او ثلاثة بطولات.

ونفي ما يتردد عن فشل مجلس ادارة الزمالك الحالى، متعجبا من اتهامات الفشل رغم كم البطولات الأخيرة على مستوى كافة اللعبات

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