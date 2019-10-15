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سيرين عبد النور تعلق على اندلاع حريق في محيط إحدى المدارس بلبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:58 ص
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سيرين عبد النور تعلق على اندلاع حريق في محيط إحدى المدارس بلبنان
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هبة أحمد
 
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أعربت الفنانة سيرين عبد النور، عن قلقها على الأطفال والعائلات فى لبنان، وذلك بعد نشوب حريق كبير في منطقة المشرف في محيط مدرسة كرمل القديس يوسف، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مقطع فيديو للنيران وهى تلتهم الأشجار والبيوت، معلقة عليه: "من قلبي بدعي وبطلب يا رب دخيلك تأمر مياه السماء المباركة تطفي هالنيران الشيطانية الوقحة". 

وأضافت: "يا رب ساعد كل العائلات والاطفال ما النا غيرك 


بدايتها الفنية
يذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء، ثم اتجهت إلي عالم الغناء والتمثيل، جاءت شهرتها الأكبر بالوطن العربي عند إصدارها الألبوم الغنائي "ليلة من الليالي"، تم إصدار هذا الألبوم في عام2004، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

حياتها الزوجية
تزوجت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور من اللبناني "فريد رحمه" في عام2007، وأنحبت منه طفلتها الأولي "تاليا" في الحادي عشر من شهر يونيو لعام 2011، ثم أنجبت طفلها الثاني "كريستيانو" في السابع عشر من شهر مارس لعام 2018.

الألبومات الغنائية
قدمت الفنانة سرين عبدالنور خلال مشوارها الغنائي ثلاثة ألبومات غنائية مختلفة هم ألبوم "ليلة من الليالي" في عام (2004)، ثم ألبومها الثاني الذي يحمل عنوان "عليك عيوني" في عام (2006)، وجاء بتقديم ألبومها الثالث الذي أصدرته في عام (2009) ويحمل اسم (ليالي الحب)، فضلاً عن أن شركة روتانا هي من قامت بإنتاج الثلاث ألبومات الغنائية، وحققت سيرين من خلالهما شهرة ونجاح جماهيري كبير.

أعمالها السينمائية والدرامية
شاركت فى العديد من الأفلام منها:"رمضان أبو العلمين حموده" مع الفنان محمد هنيدي، ثم قدمت فيلم "سوء تفاهم" ، وشاركت في فيلم "المسافر"، وقدمت فيلم "دخان بلا نار" ، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذه الأعمال.

وقدمت العديد من المسلسلات منها:"غداً أخر يوم" ،"حواء في الطريق" ، "أهل الغرام 2"، "سيرة حب"،" لعبة الموت"، "24 قيراط"، "قناديل العشق".


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