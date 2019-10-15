عاجل.. حسام البدري في ورطة بعد أول مباراة مع الفراعنة

تولى الكابتن حسام البدري، قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، ووقع ذلك عقب الآداء غير المرضي والسيء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي نظمت في مصر خلال الفترة من نهاية يونيو حتى آواخر شهر يوليو الماضي، وحصد اللقب المنتخب الجزائري.





وخاض منتخب مصر، مباراة ودية أمس أمام نظيره بوتسوانا، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية حيث فاز المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب حمدي فتحي لاعب فريق النادي الأهلي، والذي ضمه البدري لأول مرة له في مباراة المنتخب.





جماهير الكرة يطالبون البدري بتغيير تشكيل المنتخب والنظر للاعبين آخرين

وسادت حالة من الغضب والحزن على مواقع السوشيال ميديا، خاصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني أمس، مطالبين حسام البدري بتغيير التشكيل والنظر للاعبين جُدد، مؤكدين أن مباراة المنتخب اليوم تعد الأسوأ له، وأنه في حالة عدم التغيير سيقع المدرب في ورطة، خاصة بعد أول مباراة له أمس الاثنين.





6 مواجهات.. الفراعنة يفوز في 4 منهم

وواجه المنتخب المصري نظيره البوتسواني 6 مرات في تاريخهما بمباراة أمس، 4 منهم رسمية ومباراتين وديتين.





ونجح المنتخب في الفوز خلال 4 مواجهات بينهما، وتعادلا في 2 منهم، ولم يسبق للمنتخب البوتسواني أن يفوز على الفراعنة من قبل.





كان حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعرب عن سعادته باستهلال مهمته مع الفراعنة بالفوز بوتسوانا، وأن الفريق يعاني من عدة مشاكل فنية، موضحًا أنه سعيد بالمعسكر، سواء بتحقيق الفوز على بتسوانا أو التجمع أو انطباعي عن اللاعبين القدامى والجدد، شعرت برغبتهم القوية لخوض المرحلة الجديدة، وأشكرهم على ذلك.





وأكد خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة أمس، أنه لم ينوي مد المعسكر فترة طويلة نظرا للظروف الماضية بعد تأخر تعيين جهاز فني جديد للمنتخب، كان من الممكن أن نتجمع مبكرا، وخلال تلك الفترة البسيطة كان لا بد من تحقيق الفوز، ولا يستطيع تحديد اللاعبين المستبعدين أو المنضمين إلى القائمة خلال الوقت الحالي، خاصةً أن المعسكر المقبل لن يتم إقامته قبل ثلاثة أسابيع، وهناك عدة متغيرات سنواجهها تتمثل في إقامة كأس أمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.





وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتواجد معه رمضان صبحي ومصطفى محمد لكنهما مع المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أنه لديهم نواقص كبيرة، زالمنتخب يعاني من مشاكل فنية، نتمنى أن تنتهي بالهدف الذي نسعى إليه وأن يتجاوز اللاعبون تلك الصعوبات، وأنه كان مرتبطًا بالتغييرات التي أتيحت خلال المباراة وهي 6 فقط، وكل العناصر الجديدة ستحصل على فرصة مع المنتخب، فضلًا عن أنه لديه حسابات خاصة ولا يريد أن يخسر بعض اللاعبين.





"نريد تحقيق نتائج إيجابية لإسعاد الجماهير المصرية"، هكذا قال البدري خلال المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق ذلك، وسيبذل الجميع قصارى جهده لتحقيق ذلك، وكان من الممكن أن يحقق المنتخب فوز كبير إذا استغل الفرصة بشكل صحيح.



