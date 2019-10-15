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هاري كين: العنصرية ليس لها مكان في المجتمع

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
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هاري كين: العنصرية ليس لها مكان في المجتمع
هاري كين
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السيد علي
 
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عبر لاعب فريق توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين عن سعادته بعد تحقيق الفوز على منتخب بلغاريا، مساء أمس، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 رغم التصرفات المشينة التي شهدها اللقاء.

وفازت إنجلترا بستة أهداف دون رد في معقل بلغاريا، فيما تعرض لاعبو إنجلترا لهتافات عنصرية مسيئة من قِبل جماهير بلغاريا الأمر الذي دفع الحكم إلى إيقاف أحداث الشوط الأول مرتين.

ونشر كين عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أداء رائع، أنا فخور بالأداء الجماعي الذي أظهرناه في بعض الظروف المشينة".

وتابع كين : "العنصرية ليس لها مكان في المجتمع أو كرة القدم، نحن في حاجة إلى القضاء عليها من أجل الخير".

وأنهي مهاجم توتنهام: "أيضًا تهانينا لتايرون مينجز على مباراته الأولى مع إنجلترا والتي كانت عظيمة".

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