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"أخيرا يهتز الجبل!".. كاني ويست يكشف للعالم عن "غيرته" على كيم كارداشيان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:45 ص
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أخيرا يهتز الجبل!.. كاني ويست يكشف للعالم عن غيرته على كيم كارداشيان
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فتحي خلاف
 
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في حلقة حديثه تم بثها من برنامج الواقع الشهير Keeping Up With The Kardashians، في الفترة التي سبقت ظهور كيم كارداشيان، في حفل Met Gala في وقت سابق من هذا العام، أعلنت كيم كارداشيان عن تحديها إلى حد كبير للطبيعة البشرية في إطلالة بثوب جريء مبالغ فيه للغاية.

تلك الإطلالة السحرية التي امتزج فيها شعرها المبلل وعدساتها اللاصقة الزرقاء وصندل شفاف وخصر صغير للغاية بمساعدة مشد فائق النحافة، قالت فيما بعد عن هذا المشد أنها "لم تشعر أبدًا بألم كهذا" في حياتها.

لكن زوج كيم، مغني الراب كاني ويست، لم يكن من محبي تلك الإطلالة، وادعى -للمرة الأولى- أن ثوب كيم كان "مثيرًا للغاية" أثر عليه عقليًا، وأشعره بلهيب الغيرة.

وقال "لم أكن أدرك أن ذلك كان يؤثر على روحي، أنت زوجتي وهذا يؤثر علىّ عندما تكون صورتك مثيرة للغاية، مؤكِدًا في نفس الوقت أنه شخص متزوج ومحب، وادعى أن مظهرها لا يتطابق مع تطوره من كونه رجلًا اعزب إلى رجل متزوج، إلى جانب أنها على بعد أيام فقط من أن تصبح والدة لطفلها الرابع".

أولًا وقبل كل شيء، أن تكون متزوجًا وتحب يعني دعم زوجتك، وفي الليلة التي تسبق الخروج على السجادة الحمراء، تأتي الزوجة إلى زوجها وتسأل "كيف أبدو"، يجب أن يكون قادرًا على ضبط أعصابه ليرد: "أنت تبدو رائعة، عسل".

وأضاف ويست: اطلالة "كيم" المثيرة تنعكس بطريقة أو بأخرى علىّ، كما لو كانت مملوكة لي، وخشى أن يطمع بها الآخرون". من ناحيتها لم تكن كيم سعيدة بشكل خاص بتعليقات كاني، خاصة أنها جاءت في الليلة التي سبقت ظهورها في حفل Met Gala. وفقا لتقارير صحفية متداولة.


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