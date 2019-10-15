"الصحة": التأمين الصحي الشامل هدية من الرئيس السيسي للمصريين

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قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والإسكان، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن مشروع التأمين الصحي الشامل هو بمثابة هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المواطنين المصريين.



وأضاف السبكي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو بوابة مصر للعبور لعصر جديد وعهد جديد للرعاية الصحية المتكاملة، والإصلاح الصحي الشامل المبني على القياس العلمي والمعايير الصحية الدولية.



وأشار مساعد وزيرة الصحة والإسكان، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن الاستعدادات التي بدأت لمشروع التأمين الصحي الشامل بدأت في 6 يوليو في العام الماضي، عندما أطلقت وزير الصحة حزمة من الإجراءات، والتي تتضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية التي مهدت الطريق لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة.



يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أوضح أن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتًا إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواءً المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحى الشامل.