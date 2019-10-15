هل يكون أليجري بديل فالفيردي لتدريب برشلونة؟
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
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أحمد عصام
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أصبح مستقبل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في خطر خلال الأيام المقبلة بعد تحقيق نتائج سلبية مع البارسا هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني.
ويعد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس من أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي لتدريب برشلونة هذا الموسم.
وأشارت تقارير حسب الصحفي فرانسيس أغيلار الذي يعمل في صحفية الموندو ديبورتيفو، إن أليجري مدرب يوفنتوس الماضي لا يرى أي فرصة ليخلف ارنستو فالفيردي في برشلونة.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فريق ريال مدريد يوم 19 اكتوبر القادم على ملعب الكامب نو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.
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