جيرو: سأناضل من أجل مكاني في تشيلسي

زادت التكهنات حول مستقبل لاعب فريق تشيلسي ومنتخب فرنسا أوليفيه جيرو، وذلك بعد التعادل مع منتخب تركيا مساء أمس في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.





وتعادل المنتخبان بهدف لمثله في تلك المباراة، وتمكن جيرو من تسجيل هدف التقدم للديوك قبل أن يسجل الخصم هدف التعادل في الدقيقة 81.





وكشف أوليفيه جيرو في تصريحات نشرتها شبكة " getfootballnewsfrance" العالمية: "بالطبع نشعر بخيبة أمل خاصة أننا فعلنا أصعب شيء من خلال التسجيل في الدقائق الأخيرة".





وتابع مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق : "نفذ جريزمان الركلة الركنية وكان عليًّ أن أتواجد في المكان المناسب وفي الوقت المناسب".





وأنهي مهاجم البلوز : "سأناضل من أجل مكاني في تشيلسي، لست بالضرورة أرغب في الرحيل، ولكن هناك أشياء ما قد تجعلني إذا اضطررت إلى اتخاذ قرار، أن أكرر ما فعلته عندما قررت مغادرة آرسنال".



