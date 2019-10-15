جيرو: سأناضل من أجل مكاني في تشيلسي
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:02 ص
Advertisements
السيد علي
Advertisements
Advertisements
زادت التكهنات حول مستقبل لاعب فريق تشيلسي ومنتخب فرنسا أوليفيه جيرو، وذلك بعد التعادل مع منتخب تركيا مساء أمس في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.
وتعادل المنتخبان بهدف لمثله في تلك المباراة، وتمكن جيرو من تسجيل هدف التقدم للديوك قبل أن يسجل الخصم هدف التعادل في الدقيقة 81.
وكشف أوليفيه جيرو في تصريحات نشرتها شبكة " getfootballnewsfrance" العالمية: "بالطبع نشعر بخيبة أمل خاصة أننا فعلنا أصعب شيء من خلال التسجيل في الدقائق الأخيرة".
وتابع مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق : "نفذ جريزمان الركلة الركنية وكان عليًّ أن أتواجد في المكان المناسب وفي الوقت المناسب".
وأنهي مهاجم البلوز : "سأناضل من أجل مكاني في تشيلسي، لست بالضرورة أرغب في الرحيل، ولكن هناك أشياء ما قد تجعلني إذا اضطررت إلى اتخاذ قرار، أن أكرر ما فعلته عندما قررت مغادرة آرسنال".
Advertisements
- جيرو يشارك في تدريبات تشيلسي
- هازارد يحرج كونتي أمام برشلونة
- تشيلسي يعبر عقبة باتي بوريسوف في اليوروباليج
- عاجل.. جيرو يهز شباك آرسنال بهدف عالمي ويضع تشيلسي في المقدمة (فيديو)
- في ليلة وداع هازارد.. تشيلسي يذل آرسنال بالأربعة ويتوج بطلًا للدوري الأوروبي
- الإيطالي يفك نحسه.. ماذا قدم ساري مع تشيلسي حتى التتويج باليوروباليج؟
- بعد فوزه بجائزة الأفضل.. ماذا قدم هازارد في الدوري الأوروبي موسم 2018/19؟
- هل يستحق هازارد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الأوروبي؟
المزيد عن: منتخب فرنسا تشيلسي أوليفيه جيروتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر