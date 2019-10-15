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إكرام بدرالدين : حديث الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة أرسل رسالة طمأنة للشعب (فيديو)

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:28 ص
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إكرام بدرالدين : حديث الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة أرسل رسالة طمأنة للشعب (فيديو)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية، إن نهر النيل بالنسبة لمصر قضية حياة وبقاء، ومياه النيل تمثل لمصر أهمية قصوى.


وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عن أزمة سد النهضة، أرسل رسالة طمأنة للشعب المصري ككله مفادها:" الأمور تسير في الاطار الصحيح، ولا داعي للمبالغة في القلق".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يتبع مبدأ المصارحة والمكاشفة في حديثه من الشعب، وتحدث بأن هناك لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي آبى أحمد في موسكو، وعلى الأرجح سيحدث اختراق سياسي لأزمة سد النهضة في هذا اللقاء.


هذا وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة المفاوضات في ملف سد النهضة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"، قائلًا: "يجب التعامل مع القضية بتوازن وهدوء".
ولفت إلى أن تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة سد النهضة مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن هناك عدة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع قضايانا، ويجب تغليب صوت الحكمة.

وأكد أن حصة مصر من المياه لم تعد كافية، والدولة تنفذ خطة لتعظيم موارد مصر من المياه، من خلال إعادة تدوير المياه، وإنشاء محطات تحلية للمياه، حيث تم إنفاق نحو 200 مليار جنيه.
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