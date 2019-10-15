تعليقات الجمهور على صورة أحمد جمال الجديدة عبر "إنستجرام"









وكتب البعض: "مساء القمر ياقمر" وعلق آخر: "مساء الفل عليك يا ابنى ربنا يسعدك ويحميك يامصرب يا أصيل" وكتب آخر: "مساء الجمال والورد يا جيمي" .



نشاط أحمد جمال الفني

يذكر أن جمال يستعد لطرح ألبوم جديد له، يحتوي الألبوم على 10 أغاني بالإضافة لأغنية "النسيان" التي قام بطرحها في هذا العام، وهي من كلمات: نور الدين محمد ، وألحان: أحمد جمال، وتوزيع: أحمد إبراهيم، حققت الأغنية نجاحاً كبيراً و1,889,795 نسبة مشاهدة على "اليوتيوب" رغم أنه لم يستعن بمودل، ولم يظهر أحد في الكليب غيره وكان بسيط، إلا إنه ترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير .



نوعية أغاني الألبوم

صرح جمال أن نوعية الأغاني التي توجد في الألبوم ، خفيفة وطربي و دراما، فهو قررر ان يناسب كل الاذواق، ومن الأغاني الدرما أُغنية "النهاية " وهي التي سيتعامل فيها لأول مرة مع الموزع وليد فايد، وقال جمال: في حوار خاص به على قناة MBC4 " ولما يكون حد بحجم المايسترو وليد فايد إن هو في أول تعاون ما بنا بيعمل أغنية من ألحاني فدي حاجة كبيرة ليا بتضاف في السي في بتاعي وأنا إن شاء اللله براهن على الأغنية بتاعتنا" ، كما قال أيضاً إنه قام بتصوير الأغنية، ومعها ال 10 أغاني .



احتار جمال، في تسمية الألبوم، وترك الإختيار للجمهور، ما بين "عجباني" ، و"وقت مش مناسب، طالبًا منهم التصويت.



"حالة نادرة"

قام جمال بغناء أغنية من الألبوم وهي "حالة نادرة " لأول مرة على الراديو في حلقة خاصة به عند زيارته لرام اللله، وأُعجب بها الجمهور إعجاباً شديداً، وقامو بتسجيلها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وبعد ذلك قام بِغنائها ايضاً في لقاء بمستشفي عند زيارته للمرضى هناك فغنى لهم في البداية "اضحكي" وهي من ألبومه الأول فرحوا بها كثيراً وبزيارته، وبعد ذلك غنى "حالة نادرة " في لقاء له، وأيضاً قام بغنائها لأول مرة أمام عدد كبير من الجماهير في آخر حفلة له بمحكي القلعه، وتفاعل معها الجمهور بشدة وكان يرددها معه، مما أدهش باقي الجماهير أن يوجد فئه من الجماهير تغنيها وهو يقول إنها حصرية، ولكن هذه الفئه كانت أكثر متابعة للقاءات جمال.



فريق عمل الألبوم

تعاون جمال في هذا الألبوم، مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم، توما، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم، والموسيقار وليد فايد.









نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وهو يرتدي تيشرت لونه أزرق ونظارة شمس.وعلق جمال على الصورة قائلاً: "مساء الجمال"، فيما تفاعل الجمهور مع الصورة.