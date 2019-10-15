تعرف على دوافع جماهير الأهلي للتصالح مع تركي آل الشيخ

في الأيام القليلة الماضية بدأت جماهير النادي الأهلي في تغيير وجهة نظرها تجاه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي الماريا الأسباني بعد مواقفه الأخيرة تجاه النادي الأهلي ومسئوليه وجماهيره على السواء وذلك بعد الخلافات الذي استمرت طوال أكثر من عام ونصف.





ومن المعروف عن تركي آل الشيخ أنه يحب النادي الأهلي وجماهيره بشكل كبير خاصة وأنه كان ضمن أهم وأول أسباب تداول أسمه داخل الساحة الرياضية المصرية ولكن بعد خلاف مفتعل من جانب كارهي الأهلي دام مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب إلا أن الرؤية بدأت في التغيير بشكل كبير من جانب جماهير النادي الأهلي تجاهه بسبب مواقفه الأخيرة بالإضافة إلى عدة مصالح تعود على النادي في وجهة نظر الجماهير.





وترصد "الفجر" أهم الدوافع لدى جماهير النادي الأهلي لتصالح آل الشيخ مع إدارة النادي الحالية حتى ولو على سبيل المحب فقط بدون أي دعم منه للقلعة الحمراء على حد تعبير البعض منهم.





وتعتبر أول هذه الدوافع مواقف المستشار تركي آل الشيخ الأخيرة تجاه إساءة رئيس الزمالك لمحمود الخطيب وهو الأمر الذي رفضه رئيس هيئة الترفيه في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





الأمر لم يتوقف على هذا الحد بل قام آل الشيخ بتسجيل فيديو يدعوا فيه للخطيب بأن يتعافى سريعًا بعد علمه بأن رئيس الأهلي سوف يقوم بعملية جراحية جديدة. وفي غضون أيام قليلة عبر آل الشيخ عن انسانيته لجماهير الأهلي حتى لمن اساء له بالتنازل عن جميع القضايا الذي قام برفعها على المنتمين لجماهير الأهلي الذي قاموا باي إساءة له طوال الفترة الأخيرة وهو ما جعل معظم الجماهير تدعوا لفتح صفحة جديدة قائلين عبارة "خيركم من بدأ بالسلام" وذلك في معظم التعليقات على صفحته الرسمية.





واستمرت مداعبات آل الشيخ لجماهير الأهلي في أقل من أسبوع لتنال إشادة كبيرة من جانب كبير من الذين كانوا غاضبين منه في وقت الأزمة بعد تأكيده على أنه أهلاوي في أكثر من فيديو مع أكثر من شخصية عامة أثناء إقامة فاعليات موسم الرياض.





وبهذا الشكل تكون دوافع الجماهير الحمراء بسبب مواقف آل الشيخ الأخيرة أنا بالنسبة لدوافع جماهير الأهلي بشأن مصالح النادي من إجراء هذا الصلح هو علم جماهير الأهلي بأن في حالة اتمام هذا الأمر سوف يتوقف مساعدات آل الشيخ بشكل نهائي ولن تعود مرة أخرى للغريم التقليدي للقلعة الحمراء نادي الزمالك.





بالإضافة إلى وقوفه في وجه رئيس الزمالك الذي ينال بشكل يومي من إدارة الأهلي وكل من ينتمي اليه في القناة الذي يعرض عليها برنامج الزمالك اليوم وهو الأمر الذي يبرئه من التهم الذي كانت تناله بأنه وراء سباب رئيس الزمالك لمسئولي الأهلي.



