بعد فكرة مصفاة البالوعات.. أديب: "كل شارع يجمع مع بعضه"

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ثمن الإعلامي عمرو أديب، فكرة أحد الأشخاص بتركيب مصفاة على البالوعات في الشوارع لمنع غرق من يقع في بالوعة، معقبا: "فكرة عبقرية.. إحنا مش عارفين نمنع الناس تسرق أغطية البالوعات، فنحميهم لو وقعوا".



وأشار أديب، برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الحكومة ليس عليها كل شيىء، مضيفا: "أغطية البالوعات مش الحكومة اللي بتاخدها"، موضحا أن تركيب مصفاة على كل بالوعة سيكلف الدولة أموال كثير، ولكن سيمنع غرق المواطنين في البالوعات.



واقترح أن يقوم كل شارع بجمع ثمن المصفاة فيما بينهم، حيث أن ثمنها لن يزيد عن 400 جنيه، معلقا: "ده أمان ليكم، لو كل شقة دفعت 10 جنيه مش كتير.. الروح بكام، والقهرة على ابنك لو وقع في بلاعة بكام".

