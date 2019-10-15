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احمد أمين يعود لمدرسته الثانوية من جديد!

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
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احمد أمين يعود لمدرسته الثانوية من جديد!
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شيماء فوزى
 
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نشر الفنان أحمد أمين، صورة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فى مدرسته الثانوية، حيث كان يقوم بتصوير أحد أعماله فيها.

وكعادة أمين عقب على الصورة بتعليق ساخر، قائلًا: "تلف الأيام وأروح أصور يوم كامل فى مدرستي اللى يفتخر بيها مدرسة السعدية الثانوية مش كدة وبس لا وألبس نفس لون الحيطة".

أثار تعليقه ضحك متابعيه حيث اشتهر أمين بخفة الظل والقدرة على إطلاق الإفيهات منذ برنامجه الساخر "البلاتوه" الذى حقق نجاحًا وقت عرضه.

نبذة عن أحمد أمين
وبرغم من أن أمين تخرج من كلية الفنون الجميلة إلا أنه شق طريقه الفنى بنجاح فأصبح كوميديان وممثل ومؤلف ومقدم برامج، حيث عمل في الكثير من المجالات الفنية كالتأليف والتمثيل والإخراج والرسوم المتحركة، وكانت بداية شهرته عن طريق الانترنت والسوشيال ميديا من خلال فيديوهات قصيرة حققت ساخرة انتشارًا واسعًا، أطلق عليهااسم (30 ثانية).

أعماله الفنية
وبعد نجاح برنامجه التلفزيوني البلاتوه شارك فى العديد من الأعمال كممثل مثل مسلسل الوصية ومسلسل خلصانة بشياكة مع أحمد مكى ومسلسل بدل الحدوتة ثلاثة مع دنيا سمير غانم، وفيلم نادى الرجال السرى، ومسرحيته أمين وشركاه.

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