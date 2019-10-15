حكام مباريات الشمس والشرقية وشربين والسنبلاوين وبنها بكأس مصر
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
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مصطفى الجندي
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يقام في الثانية من عصر اليوم الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر، بإقامة أكثر من 80 مباراة .
ويقدم "الفجر الرياضي" حكام عدد من مباريات الكأس :
- الشمس مع هليوبليس : السيد منير - يوسف داهش - معاذ محيي.
- السنبلاوين مع دقادوس : محمد عبد الحميد - محمد ربيع - أحمد طارق.
- الشرقية مع بلبيس : صبري ابراهيم - محمد عزازي - خالد حسام طه.
- الشهداء مع التل الكبير : محمد صبري ابراهيم - محمد فؤاد - محسن هنداوي.
- العبور مع بنها : كريم الخطيب - محمد البرل - أحمد زغلول.
- شربين مع الخيارية : محمد السيد سليمان - محمد صلاح وهب - أحمد عصام.
ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الثلاثاء على النحو التالي :
1- جمهورية بدراو × الهلال أسوان
2- كيما اسوان × مركز شباب إدفو
3- الاقصر × مركز شباب الرضوانية
4- المدينة المنورة × مركز شباب السلام بإسنا
5- قفط × مركز شباب عمال قنا
6- قنا × قوس
7- عاملين غارب × رأس غارب
8- أهلي المنشأة × الطليحات
9- مركز شباب سوهاج × الرحلات بسوهاج
10- مركز شباب البلينا × مكة المكرمة
11- شبان المراغة × أخميم
12- أبو تيج × شبان مسلمين أسيوط
13- أسمنت اسيوط × البداري
14- الهنداو × شبان مسلمين الخارجة
15- مركز شباب الخارجة × القوصية
16- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة
17- ناصر الفكرية × بني مزار
18- مركز شباب القيس × مركز شباب نجوع مازن
19- مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا
20- الواسطى × مركز شباب سمسطا
21- مطرطارس × شباب ناصر الفيوم
22- مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم
23- مركز شباب إطسا × نادي الفيوم
24- مركز شباب ابشواي × مركز شباب طامية
25- حلوان العام × مركز شباب ابو السعود
26- السكة الحديد × الظاهر
27- الغابة × توشكى
28- مصر للتأمين × اسكو
29- المرج × الطائرات
30- الماظة × الجزيرة
31- الشمس × هليوبليس
32- القومي × التربية والتعليم
33- الاتصالات × مركز شباب الاميرية
34- المصري القاهري × المعادي واليخت
35- مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي
26- جينيس × مركز شباب امبابة
27- مركز شباب الصف × كسكادا
28- 6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب
29- الدخان × الصيد
30- مركز شباب ابو النمرس × جولدي
31- البلاستيك × المؤسسة
32- بهتيم × الغارب بشبين القناطر
33- مركز شباب بطا × طوخ
34- العبور بالقليوبية × بنها
35- عثماثون × مركز شباب زفتي
36- سمنود × صيد المحلة
37- كفر الشيخ × سيدي غازي
38- بلطيم × مركز شباب قلين
39- مطوبس × اتحاد بسيون
40- الحامول × الزعفران
41- شباس الشهداء × سيدي سالم
42- غزل شبين ×وطني شبين
43- سرس الليان ×مركز شباب قويسنا
44- مركز شباب تلا ×ميت خاقان
45- شربين ×مركز شباب الخيارية
46- عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين
47- شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر
48- السنبلاوين × دقادوس
49- مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية
50- مركز شباب الأمير × شيكو
51- اتحاد نبروة × ميجا سبورت
52- بني عبيد × اتحاد المنزلة
53- كهرباء طلخا × بلقاس
54- رأس البر × كفر سعد
55- مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط
56- مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر
57- فاقوس × مركز شباب فاقوس
58- أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر
59- الشرقية × بلبيس
60- بورفؤاد × الرباط والانوار
61 - ديرب نجم × غزل بورسعيد
62- منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير
63- بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب
64- كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته
65- بورتو × نادي التجارة الرياضي
66- غزل السويس × سماد السويس
67- مركز شباب أبو صوير × النوبة
68- أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة
69- أبي صقل × الخربة
70- غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير
71- مركز شباب كوم حماده × نادي بدر
72- مياه البحيرة × رشيد
73- مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده
74- مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود
75- مركز شباب القباري × طلائع الإسطول
76- مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد
77- بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس
78- سبورتنج × شباب النيل
79- نهضة العامرية × مركز شباب النصر
80- مركز شباب الحمام × القاسمي
81- مركز شباب العبور × دلفي
82- الهلال بالضبعة × الجزيرة
83- الحرية بمطروح × المطرية
84- مركز شباب برج العرب × إم في بي
85- الترام × المجد
86- المطرية مركز شباب الروضة
ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الثلاثاء على النحو التالي :
1- جمهورية بدراو × الهلال أسوان
2- كيما اسوان × مركز شباب إدفو
3- الاقصر × مركز شباب الرضوانية
4- المدينة المنورة × مركز شباب السلام بإسنا
5- قفط × مركز شباب عمال قنا
6- قنا × قوس
7- عاملين غارب × رأس غارب
8- أهلي المنشأة × الطليحات
9- مركز شباب سوهاج × الرحلات بسوهاج
10- مركز شباب البلينا × مكة المكرمة
11- شبان المراغة × أخميم
12- أبو تيج × شبان مسلمين أسيوط
13- أسمنت اسيوط × البداري
14- الهنداو × شبان مسلمين الخارجة
15- مركز شباب الخارجة × القوصية
16- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة
17- ناصر الفكرية × بني مزار
18- مركز شباب القيس × مركز شباب نجوع مازن
19- مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا
20- الواسطى × مركز شباب سمسطا
21- مطرطارس × شباب ناصر الفيوم
22- مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم
23- مركز شباب إطسا × نادي الفيوم
24- مركز شباب ابشواي × مركز شباب طامية
25- حلوان العام × مركز شباب ابو السعود
26- السكة الحديد × الظاهر
27- الغابة × توشكى
28- مصر للتأمين × اسكو
29- المرج × الطائرات
30- الماظة × الجزيرة
31- الشمس × هليوبليس
32- القومي × التربية والتعليم
33- الاتصالات × مركز شباب الاميرية
34- المصري القاهري × المعادي واليخت
35- مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي
26- جينيس × مركز شباب امبابة
27- مركز شباب الصف × كسكادا
28- 6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب
29- الدخان × الصيد
30- مركز شباب ابو النمرس × جولدي
31- البلاستيك × المؤسسة
32- بهتيم × الغارب بشبين القناطر
33- مركز شباب بطا × طوخ
34- العبور بالقليوبية × بنها
35- عثماثون × مركز شباب زفتي
36- سمنود × صيد المحلة
37- كفر الشيخ × سيدي غازي
38- بلطيم × مركز شباب قلين
39- مطوبس × اتحاد بسيون
40- الحامول × الزعفران
41- شباس الشهداء × سيدي سالم
42- غزل شبين ×وطني شبين
43- سرس الليان ×مركز شباب قويسنا
44- مركز شباب تلا ×ميت خاقان
45- شربين ×مركز شباب الخيارية
46- عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين
47- شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر
48- السنبلاوين × دقادوس
49- مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية
50- مركز شباب الأمير × شيكو
51- اتحاد نبروة × ميجا سبورت
52- بني عبيد × اتحاد المنزلة
53- كهرباء طلخا × بلقاس
54- رأس البر × كفر سعد
55- مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط
56- مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر
57- فاقوس × مركز شباب فاقوس
58- أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر
59- الشرقية × بلبيس
60- بورفؤاد × الرباط والانوار
61 - ديرب نجم × غزل بورسعيد
62- منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير
63- بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب
64- كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته
65- بورتو × نادي التجارة الرياضي
66- غزل السويس × سماد السويس
67- مركز شباب أبو صوير × النوبة
68- أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة
69- أبي صقل × الخربة
70- غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير
71- مركز شباب كوم حماده × نادي بدر
72- مياه البحيرة × رشيد
73- مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده
74- مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود
75- مركز شباب القباري × طلائع الإسطول
76- مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد
77- بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس
78- سبورتنج × شباب النيل
79- نهضة العامرية × مركز شباب النصر
80- مركز شباب الحمام × القاسمي
81- مركز شباب العبور × دلفي
82- الهلال بالضبعة × الجزيرة
83- الحرية بمطروح × المطرية
84- مركز شباب برج العرب × إم في بي
85- الترام × المجد
86- المطرية مركز شباب الروضة
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