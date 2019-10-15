نشرة الفجر الرياضي: صدمة جديدة في برشلونة.. ريال مدريد يتحرك لخطف صفقة البرسا
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
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محمد مرعي
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