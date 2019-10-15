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نشرة الفجر الرياضي: صدمة جديدة في برشلونة.. ريال مدريد يتحرك لخطف صفقة البرسا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
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نشرة الفجر الرياضي: صدمة جديدة في برشلونة.. ريال مدريد يتحرك لخطف صفقة البرسا
نشرة الفجر الرياضي
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محمد مرعي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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