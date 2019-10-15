شريف عبد الفضيل: موقف كهربا "عنتر ولبلب" وصالح جمعة يحتاج "تعامل نفسي"

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"لن أستطيع توجيه اللوم على البدري" بهذا الكلمات بدأ شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي الأسبق، حديثه.



وقال عبد الفضيل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لا لوم على البدري بعد ودية اليوم"



وأردف : عبد الله جمعه ظهر بشكل ثابت، ارى ان حمدي فتحي والسولية الأنسب لخط الوسط"



وتابع : قفشة من أسباب سرعة إيقاف لعب الأهلي هجومياً.



وعن كوكا قال: لابد وان يكون لديه اصرار اكبر مع المنتخب.



وانتقل للحديث عن كهربا قائلا "موضوع كهربا خطة مثل فيلم عنتر ولبلبل والـ 7 أقلام".



وأضاف "الزمالك حاول منح ضربة للأهلي واللاعب سبب خلل في صفوف الفريق بسبب اعتماد الجهاز الفني عليه في هذا الوقت بجانب إصابة لاعبين مميزين مثل وليد أزارو".

واكمل عبد الفضيل تصريحاته "انضمام كهربا للأهلي سيكون أقوى من محاولات الزمالك لضم عبد الله السعيد".



وانتقل للحديث عن نجم الاهلي : صالح جمعة يحتاج التعامل على الجانب النفسي اكثر من أي شىء.



وعن امكانية انضمامه للابيض قال : صعب للغاية.



وأتم كلماته بالحديث عن قطاع الناشئين : لا يوجد اي قرار رسمي يفيد بتوحيد خطة في القطاعات ككل، من الممكن ان يتم مناقشة ذلك.