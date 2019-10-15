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عمرو أديب: حالة الرفاهية المائية في مصر يجب أن تنتهي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:25 ص
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عمرو أديب: حالة الرفاهية المائية في مصر يجب أن تنتهي
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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أيد الإعلامي عمرو أديب، مطلب وزارة الإسكان بأن يكون هناك شرطة لمواجهة سرقة المياه، حيث أن 48% من إنتاج المياه يتم سرقته، منوهًا بأن كل قطرة مياه يجب دفع ثمنها، فمصر دولة تقوم كل مؤسساتها بالحفاظ على كل نقطة مياه.

وأشار أديب، برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ثمن المياه في مصر لا يدفع كاملا، حيث ما يتم تحصيله من إنتاج المياه يساوي 52%، وذلك وفقا لتصريحات وزير الإسكان، لافتا إلى أن محطة تنقية المياه تكلف الدولة مليارات.

وشدد على ضرورة أن تطلق حملات توعية جبارة بأهمية الحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها، معلقا: "لازم الناس تدفع ثمن المياه التي تستهلكها، ويجب التوقف نهائيا عن استخدام المياه العذبة في غسيل السيارات.. المياه عزيزة"، منوها بأن حالة الرفاهية المائية يجب أن تنتهي في مصر، مضيفا أن الحفاظ على المياه أمر جمعي
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