محسن عادل: إيرادات السياحة وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر



ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافًا، يسلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم رغم تباطؤ النمو العالمي، وفقًا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.



علق محسن عادل، الخبير الاقتصادي، على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، قائلًا إن المؤشرات الإيجابية تعبر عن النتائج الخاصة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي كانت تستهدف تحريك النمو الاقتصادي.وأضاف "عادل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين، أن مصر أبحت واحدة من أكبر ثلاث دول على مستوى العالم من حيث النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن أغلب دول العالم بما فيهم الدول المتقدمة تشهد ركودًا اقتصاديًا في هذا الوقت.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر تجربة نجاح في مجال الاقتصاد، موضحًا أن معدل البطالة هو الأدنى حاليًا في مصر، وأن معدل التضخم هو الأدنى منذ 15 عامًا، بالإضافة إلى التحرك لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، مما جعل مصر تعود لمكانتها الطبيعية.وذكر أن هناك نمو في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن إيرادات السياحة وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر حتى الآن خلال العام الجاري.