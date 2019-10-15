جريزمان: جيرو مهاجم عظيم

عبر لاعب منتخب فرنسا أنطوان جريزمان عن سعادته، لمواطنه أوليفيه جيرو بعد مباراة الأمس أمام منتخب تركيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.









وتعادل المنتخبان بهدف لمثله، وتقدمت الديوك بهدف جيرو في الدقيقة 76، قبل أن تتعادل تركيا في الدقيقة 81.





وكشف جريزمان في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "جيرو مهاجم عظيم، كان دخوله إلى أرض الملعب أمرًا مهمًا بالنسبة لنا، كنا بحاجة إليه عند دخوله".





وتابع مهاجم برشلونة: "وسام بن يدر قدم مباراة جيدة كذلك، رغم أنه لم يكن لديه الكثير من الفرص، ولكننا نمتلك ثنائي رائع كرقم 9".





وأنهي جريزمان: "مازال أمامنا مباراتين من أجل التأهل، علينا الفوز أمام مولدوفيا وألبانيا، معركتان علينا القتال فيهما، وبعد ذلك يمكننا الاحتفال بالتأهل".



