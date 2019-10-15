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رونالدو يواصل كتابة التاريخ ويقترب من رقم دائي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:27 ص
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رونالدو يواصل كتابة التاريخ ويقترب من رقم دائي
رونالدو
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محمد أيمن
 
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 تمكن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من تحقيق رقم تاريخي مميز خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب أوكرانيا والتي جمعتهما اليوم الاثنين لحساب التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 المقرر إقامتها العام المقبل .

 

ونجح قائد بطل أوروبا في تسجيل الهدف الوحيد للبرتغال في شباك المنتخب الاوكراني من ركلة جزاء في المباراة التي إحتضنها ملعب أولمبيسكي الوطني ليصل مجموع أهداف الدون 700 هدف في مسيرته المميزة التي دائماً ما يحقق خلالها الكثير من الأرقام القياسية.

 

ووصل الدون بهدفه إلى الرقم 95 مع منتخب البرتغال وأصبح على بعد أربعة عشر هدفاً فقط من الوصول للرقم القياسي المسجل بإسم الإيراني علي دائي الهداف التاريخي على مستوى تسجيل الأهداف مع منتخب بلاده على المستوى الدولي لكافة المنتخبات الموجودة في العالم .

 

وخلال 974 مباراة خاضها رونالدو منذ بداية مسيرته حتى الآن نجح في الوصول إلى الهدف رقم 700 له مع الاندية أو منتخب بلاده جاءت بقمصان أربعة أندية لعب لها وهي سبورتينج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الانجليزي بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بجملة أهداف وصلت إلى 605 هدف .

 

 وسجل رونالدو معظم اهدافه بقميص ريال مدريد بإجمالي 450 هدفاً خلال 438 مباراة خاضها بقميص الملكي في مسيرة شهدت صناعته ل 220 هدفاً على كافة المستويات ليشارك بصورة علمية في 920 هدف كرقم قياسي يصعب على أي لاعب تحقيقه مستقبلاً .

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