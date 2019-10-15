برشلونة يتحرك لتحصين نجم الفريق الشاب
يستعد نادي برشلونة الإسباني في الفترة الحالية لتحصين نجم الفريق الشاب خلال الفترة القادمة لضمان وجود في النادي لأطول فترة ممكنة وعدم رحيله إلى أي نادي أخر.
برشلونة يدرس تعديل عقد فاتي
وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لتعديل عقد الإسباني إنسو فاتي نجم الفريق الشاب.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة يرغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فاتي والذي يبلغ 100 مليون يورو حيث يوجد العديد من الأندية يمكنها دفع هذا المبلغ بسهولة في الفترة الحالية.
كما ذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة ينوي تجديد عقد فاتي ورفع راتبه نظرا لتألقه مع الفريق في الفترة الأخيرة.
مشاركات فاتي مع نادي برشلونة هذا الموسم
وقد شارك إنسو فاتي في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف أخر وقدم أداء رائع مع الفريق.
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