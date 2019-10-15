خبير اقتصادي: مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة

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قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي من 2016 وحتى العام الجاري بنسب متزايدة سنويًّا وصلت إلى 5.6%، مشيرا إلى أنه متوقع أن يصل معدل النمو بنهاية العام الجاري ما يقارب الـ6%.



وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الإثنين، مساء الإثنين أن مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وحوض دول البحر المتوسط.



وأوضح الخبير الاقتصادي أن بلادنا متقدمة في معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة مقارنة بدول المغرب العربي والخليج العربي وتركيا، لافتا إلى أن معدل النمو التركي أصبح بالسالب نتيجة الانخفاض الحاد في الليرة التركة والاقتصاد التركي.



ولفت "السيد" إلى أن ارتفاع معدل النمو في مصر جاء بعد زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات المصرية، موضحا أن 26 مليار دولار دخلت مصر نتيجة الاستثمارات غير المباشرة فضلًا زيادة معدلات السياحة حيث بلغت الإيرادات حوالي 12.6 مليار دولار بينما الصادرات تجاوزت 28 مليار دولار.



ونوه إلى أن مصر وفَّرت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 5.5 مليون وظيفة، وأسهم ذلك في تخفيض معدل البطالة من 14% في 2015 ليصل إلى 9.9% العام الجاري.

