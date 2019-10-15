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بالمستندات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حفظ قضية ممدوح عباس ضد الزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:17 ص
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بالمستندات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حفظ قضية ممدوح عباس ضد الزمالك
ممدوح عباس
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السيد علي
 
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قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا والتي رفعها المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق. 

وكان رئيس الزمالك الأسبق قد قام برفع دعوي قضائية ضد النادي، بشأن فتح حسابات خاصة لتسيير أعمال القلعة البيضاء بعد أن قام بالحجز على أرصدة النادي الفترة السابقة في ظل حربه المستمرة على الزمالك .

وقد تم تحرير شهادة من النيابة العامة بتأكيد حفظ القضية وسداد الرسوم المقررة بخزينة المحكمة وانتهاء الملف برمته .

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك قد قام بفتح حساب باسمه لتسيير أمور النادي المادية في ظل التزامه الأدبي بخدمة القلعة البيضاء مهما كانت تبعات ذلك .

فيما عاد أمس إلى القاهرة المهندس هانى زاده عضو المجلس إلى القاهرة وكان في استقباله محمود خالد مدير الشؤون القانونية والمستشار محمود العسال محامي زاده وتوجه إلى منزله .
بالمستندات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حفظ قضية ممدوح عباس ضد الزمالك
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